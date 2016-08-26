علقت إذاعة “صوت أمريكا” على إغلاق الاعلامي المصري المؤيد للنظام أحمد موسى حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”, مشيرة إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد صدمة موسى من نتيجة عكسية لاستطلاع رأي أجراه حول ترشح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وأوضحت الإذاعة الأمريكية أن موسى سأل متابعيه “الخميس” عن رغبتهم في إعادة انتخاب السيسي مرة ثانية.. ليتضح أن 80% من المصوتين قالوا “لا” وهي النتيجة التي سببت صدمة كبيرة للاعلامي المثير للجدل.

وتابعت الإذاعة، أن “موسى” أغلق حسابه “تويتر” وقال على حسابه بموقع “فيس بوك” إنه تعرض لاختراق، وأن 90% من المتابعين أدلوا بصوتهم لصالح ولاية ثانية للرئيس.

وأوضحت الإذاعة أن فشل “موسى” الذريع انتشر كالفيروس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يثق البعض أن حسابه لم يُخترق لكنه شعر بالخجل من نتيجة الاستطلاع.