قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن شركة أبل اكتشفت استغلال شركة NSO Group الإسرائيلية لجمع المعلومات الاستخباراتية للعديد من الثغرات التي أتاحت لهم قراءة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات وتسجيل الصوت، وجمع كلمات السر وحتى تتبع موقع المستخدم.

ومن أجل ذلك، أصدرت شركة أبل تحديثا جديدا لنظام التشغيل ios 9 قبل أقل من أسبوعين من موعد إزاحة الستار عن آيفون 7.

ويمكن للمستخدمين تحميل التحديث الجديد 9.3.5، إما بالتوجه إلى الإعدادات Settings ثم General عام، واختيار تحديث نظام التشغيل أو توصيل الجهاز إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ليقوم أي تيونز بتنبيهك بتوفر التحديث الجديد.