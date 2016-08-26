نفى المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام السعودية أنس القصير، الجمعة، ما أشيع عن إيقاف الوزارة لحسين بافقيه من الكتابة في الصحف.

وغرد القصير قائلا: “إيضاحاً لما أشيع، فإنه لا صحة بأن وزارة الثقافة والإعلام قد أوقفت حسين بافقيه من الكتابة في الصحف”.

ولكن بافقيه علّق على تصرح القصير بالقول “أبلغت رسميا من الصحيفة التي أكتب فيها، ولا داعي للكذب”.

وكان الكاتب حسين بافقيه قد غرد على حسابه قائلا” “أُبْلِغتُ أنه صدرتْ أوامر وزير الإعلام بإيقافي عن الكتابة في الصحف”.

وتابع، أن سبب إيقافه عن الكتابة هو تغريداته النقدية في قضية “عادل الطريفي يسطو على قصيدة شوقي”.