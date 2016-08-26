كفّر الداعية الإسلامي “عبدالحميد أبو النعيم” رئيس حركة التوحيد والإصلاح “عبدالرحيم الشيخي” بسبب تعليقه لعضوية نائبيه “عمر بنحماد” و”فاطمة النجار” اللذين ضبطا في وضع مخل بالآداب داخل سيارة متوقفة قرب شاطئ مجاور لمدينة الدار البيضاء، دون أن تربطهما أية علاقة شرعية.

وكان نائبا رئيس الحركة والناشطان في مجال الدعوة الدينية بررا موقفهما أمام رجال الشرطة بكونهما متزوجين عرفيًا، دون أن يأتيا بأية وثيقة لإثبات ادعائهما، كما أن القانون المغربي لا يعترف بهذا النوع من الزواج، استنادا إلى المذهب المالكي الذي يعتبره “نكاح سر” غير مستوفٍ للشروط الرئيسة للزواج كالصداق والإشهار.

إلا أن الشيخ “أبو النعيم” اتهم رئيس حركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة المغربية) بالكفر، لعدم اعترافه بزواج يعتبر “زواجا شرعيا” من الناحية الدينية، وإن اختلفت آراء الفقهاء حوله.

وجاء في الرسالة المفتوحة التي وجهها إليه: “اتق الله يا عبدالرحيم الشيخي، فقد وقعت في حفرة من النار لن تنجو منها إلا بتوبة نصوح، وأن تعلن ذنبك عن المصطفى الأمين ونصرتك للقرآن الكريم”.

بل دعا إلى إقالته من منصبه كرئيس للحركة قائلا: “أنت أولى أن تُقال وتُبعد، فلا دين لك حتى ترجع إلى الحق”، بل اعتبره مجرما يتبرأ من أهل الحق ويؤازر المرتدين ومواقفهم، ملمحا بذلك إلى لقاء “الشيخي” بالمفكر الأمازيغي “أحمد عصيد” و”إدريس اليزمي” رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتبارهما من الوجوه البارزة للفكر اليساري.

ويشتهر الشيخ “أبو النعيم” بمواقفه المتطرفة منذ أن كان إماما بأحد المساجد، ما اضطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إقالته.

ولا تزال واقعة “السيارة” تثير الكثير من ردود الفعل في الوسط السياسي والصحفي، وتشكل الموضوع الرئيس على مواقع التواصل وفي جلسات السمر داخل المجتمع المغربي، خصوصا بعد تسريب محضر التحقيق الذي يتضمن الكثير من التفاصيل المثيرة، واعتراف المعني بالأمر بأنها ليست المرة الأولى التي يختليان فيها بهذا الشكل.