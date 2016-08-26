نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورة لرئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون بدا فيها بشكل بائس، كان التقطها أحد المارة مساء الثلاثاء.

وكان كاميرون يجلس منكسرًا، حافي القدمين، على رصيف في منطقة “كورنوال” الساحلية يتناول وجبة سريعة من السمك وحبات البطاطس بعد قضاء وقت على الساحل، والأقسى من ذلك، النظرة الحائرة البائسة التي بدت في عينيه وهو يحدق في المجهول.

وفي الصورة تظهر إلى جانب كاميرون امرأة، رجحت الصحيفة البريطانية أنها زوجته سامنثا، رغم أن ملامح وجهها لم تتضح بسبب وقوف امرأة أمامها لحظة التصوير.

وإلى جانب رئيس الوزراء البريطاني السابق، جلس غرباء لا يلتفتون إلى رئيس الوزراء السابق على الإطلاق، ربما عن جهل أو تجاهل، ولا يدركون أنهم يجلسون على بعد خطوات من كاميرون، وهو ما كان بمثابة حلم أثناء وجود الأخير في مقر رئيس الحكومة البريطانية في 10 داوننغ ستريت.

وفقد كاميرون منصبه بعد الاستفتاء الصادم الذي أسفر عن تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث استقال يوم 13 يوليو الماضي، وحلت محله وزيرة الداخلية في حكومته، تيريزا ماي.