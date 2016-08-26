ذكرت وزارة الداخلية الكويتية الجمعة أن أجهزتها أوقفت موظفا يعمل في مؤسسة حكومية بتهمة “نشر الفكر المتشدد” لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والقيام بالدعاية له.

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عثمان زين نايف (26 عاما) الذي استغل حاسوب مكتبه لنشر فكر داعش المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن المتهم اعترف لأجهزة الوزارة أنه “عضو رئيسي في ما يسمى جيش الخلافة الإلكتروني التابع للتنظيم” وأنه “اخترق المواقع الرسمية في بعض الدول الشقيقة والصديقة.”

وكشفت الكويت الشهر الماضي عن ثلاث خلايا لمتشددين قالت إنها تابعة لداعش، وكانت تنوي شن اعتداءات في البلاد بينها هجوم لاستهداف أحد المساجد.

وشهدت الكويت تفجير مسجد للشيعة في العاصمة منتصف العام الماضي أدى إلى مقتل 26 شخصا وتبناه داعش.