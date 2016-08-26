نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة صورٍ وفيديوهات من على متن طائرتها الخاصة، والتي غالباً ما تتنقّل بها خلال رحلاتها وسفراتها، ومعروفٌ عنها أنّها في أحيان أخرى، تسافر على متن الطائرات العامة وعلى الدرجة الأولى.

وفي وقتٍ لم تُحدد فيه هيفاء وجهتها، إلّا أنّه من حكم المؤكّد أنّها تتوجّه إلى الأردن لإحياء حفل غنائي بالإشتراك مع النجم اللبناني وائل كفوري في فندق لورويال- عمان، وهي ليست المرّة الأولى التي يتلقي فيها النجمان على خشبة مسرح واحدة.

وعلى صعيدٍ آخر، ينتظر جمهور هيفاء عرض حفل إنتخاب ملك جمال لبنان عبر شاشة MTV اللبنانية حيث ترأست وهبي لجنة التحكيم وقدّمت 3 لوحات إستعراضية غنائية على المسرح.