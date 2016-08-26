استعرضت مغنية البوب، تايلور سويفت، ثدييها، في لباس ضيق، وسط شائعات بإجرائها عملية لتكبير الثدي.وقد شوهدت النجمة صاحبة الـ26 عامًا، وهي ترتدي تي شيرت أحمر ضيقا، يظهر مفاتنها في نيويورك، وأكملت سويفت طلتها المثيرة، بارتدائها حذاء رياضيا أسود، ونظارة شمس من ماركة كلابماستر، وتدلت حقيبة جلدية صغيرة من كتفها.

يأتي ذلك، بعدما اعتاد معجبوها على رؤيتها في فساتين قصيرة وتنانير أنثوية، لكنها فاجأتهم هذه المرة بزي رياضي خفيف.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن نجمة البوب الشهيرة، قد أعطت بهذا المظهر فرصة لمنتقديها، بتصديق الشائعات حول ثدييها.

يذكر، أن هذه الشائعات قد ظهرت منذ أشهر، حينما تدفق رواد “تويتر” لمناقشة ما إذا كانت المغنية الشقراء قد أجرت عملية تجميلية في ثدييها.



