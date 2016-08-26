قررت فتاة هندية تبلغ من العمر 19 عامًا أن تقطع لسانها لتقديمه قربانًا لإله تؤمن به، وقالت أنها رأت حلمًا تجسد فيه إلهها وطلب منها قطع لسانها وتقديمه قربانًا في المعبد مقابل تحقيق أمانيها.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن فتاة تدعى آرتي دوباي، فتاة جامعية من ولاية مادهيا براديش، أكدت أنها رأت في منامها الإلهة “كالي” تطالبها بقطع لسانها وتقديمه قربانًا في معبدها بمدينة رييفا، وفي مقابل ذلك تحقق لها الإلهة ما كانت قد طلبته منها الفتاة.

وأفاد شهود عيان على الواقعة أن الفتاة وصلت إلى معبد كالي، وبعد أن أدت بعض الطقوس الدينية التقليدية أخرجت آلة حادة وقطعت لسانها، ليغشى عليها في الحال ربما بسبب ما شعرت به من ألم شديد، فيما لم يحاول أحد المحيطين بها إغاثتها أو طلب مسعفين، واكتفى راهب المعبد بتغطية جسد الفتاة فقط والصلاة من أجل شفائها.

واستعادت الفتاة وعيها دون تدخل من أحد بعد خمس ساعات، لتستكمل طقوس عبادتها التي أوقفتها عند قطع لسانها، وبعد أن بدأ الخبر في الانتشار بين أهالي المدينة، حضرت سيارة إسعاف، إلا ان الأطباء لم يكن في استطاعتهم سوى التأكيد على أن الفتاة بالفعل قطعت لسانها، وأن حالتها الصحية مستقرة، ثم اصطحبوها إلى السكن الخاص بالطالبات.

وأصابت الواقعة عائلة الفتاة بصدمة، وقال شقيقها آرتي، إن شقيقته أخبرته في وقت سابق بنيتها قطع لسانها وتقديمه للإلهة، لكنه لم يكن يتصور أبدًا أنها تتحدث بجدية أو أنها تعتزم تنفيذ هذه الرغبة المتهورة، حيث اعتقد أن الأمر برمته لا يعدو كونه مزاحًا.



وأوضح صحفي هندي يدعى سايم ميشرا، أن واقعة قطع لسان آرتي، لا تعتبر الأولى من نوعها، حيث أقدم العديد من الأهالي على تقديم أجزاء مختلفة من أجسادهم كقربانًا للآلهة من أجل تحقيق أمانيهم، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أن تقدم على تلك الخطوة فتاة متعلمة.





