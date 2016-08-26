قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” بعض الأطعمة المذهلة التي تقتل ، لأن هذه الأطعمة تعيق نمو خلايا عن طريق إبطاء تدفق الدم إليها، وفى هذه الحالة لا يمكن أن تنتشر أو تنمو، وتشمل هذه الأطعمة الآتي:

 

1.الشاي الأخضر: يحتوى على بعض المركبات التي تعمل على السرطان، وذلك من خلال شرب كوب من الشاي الأخضر يوميا، فإنه يساعد في الوقاية من أنواع معينة من السرطان على المدى البعيد.

 

2.الكركم: يحتوى مواد مضادة للالتهابات تقتل السرطان، وذلك من خلال إضافة هذه التوابل على الأطباق.

 

3.الطماطم:تحتوى على الليكوبين ومضادات الأكسدة، إذ أثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الطماطم بانتظام يمكن أن قل لديهم خطر الإصابة بالسرطان.

 

4.الشيكولاتة الداكنة: تعمل على تعزيز المزاج وقتل الخلايا الخبيثة ولكن عند استهلاكها بشكل معتدل.

 

5.تناول العنب والتوت البرى يمنع بعض أنواع من السرطان، كما أنها تقلل الأكسدة .

 

وحسب التقرير، أظهرت دراسة جديدة أن بعض الأطعمة يمكن أن تبطىء من نمو الخلايا السرطانية، لأنها تحتوى على خصائص مضادة للأكسدة تعيق نمو الخلايا السرطانية .