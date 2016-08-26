قال تقرير لوكالة أسوشيتد برس إن نتائج الاستطلاع على صفحة الإعلامي أحمد موسى حول ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، والذي أظهرت تراجعا في شعبية السيسي، دفع “موسى” للهروب من “تويتر”.

وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان “فشل ذريع لاستطلاع الرأي موال للسيسي يجبر مذيع تليفزيوني الهروب من تويتر”، أن الاستطلاع الذي أجراه موسى، المؤيد القوي للسيسي، قد أتى بنتائج عكسية بعد طلبه من متابعيه أن يبدوا آراءهم في فكرة ترشح الرئيس المصري لفترة ولاية ثانية، لتظهر الصفحة لاحقا تصويت 1500 شخص أغلبهم قالوا “لا”.

وأضاف التقرير أن موسى سارع بعد ذلك إلى وقف حسابه على ” تويتر”، ليظهر على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ويؤكد أن حسابه على ” تويتر” تعرض لقرصنة، وأن 90% ممن استطلعت أراؤهم قد صوتوا لصالح ترشح السيسي لفترة ولاية ثانية.

وكتب موسى على حسابه على ” فيسبوك”:” الجمهور يقول: لا نستغنى عنك يا سيادة الرئيس.”

البعض شكك في رواية القرصنة، معتبرا أن الإحراج من نتائج الاستفتاء سبب ما حدث.

كان مركز “بصيرة” لبحوث الرأي العام، أجرى استطلاعًا حول تقييم المواطنين لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وأظهر الاستطلاع أن شعبية السيسي انخفضت من 91% إلى 82% مقارنة بالعام الماضي، أي أنها تراجعت بنسبة 10%، بعد مرور 26 شهرا على تولّيه السلطة.