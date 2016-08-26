قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن افتتاح تركيا جسر السلطان ياووز سليم جاء للربط بين القارتين بجسر تمر عبره السيارات وسكة القطار”.

وأضاف أردوغان، في خطابه الذي نقلته قناة “تي آر تي”، خلال حفل افتتاح جسر السلطان “ياووز سليم “، أن “الله سبحانه وتعالى أمرنا بالغزو وليس بالنصر وإنما علينا العمل والنصر من عند الله تعالى”.

وتابع الرئيس التركي قائلا: “القوات المسلحة التركية هي صمام الأمان في هذا البلد، وقد فشل الانقلابيون في اختراق المؤسسة العسكرية وإسقاطها”.

وأوضح الرئيس التركي: “نحن نفتخر بهذا الشعب، وأقول لبعض من سلموا إرادتهم لمشعوذ بنسلفانيا تحرروا وسلموا أمركم لله”.