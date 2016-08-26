“وطن – خاص” أحدث استطلاع للرأي أجراه الاعلامي المصري المؤيد للنظام أحمد موسى صدمة كبيرة لشخصه بعدما رفض “73%” من المشاركين في الاستطلاع على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ترشح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، فيما وافق 27% على ترشحه لفترة ثانية.

وعلقت الاعلامية المصرية المعروفة، آيات عرابي، على هذا الاستطلاع بسخرية، حيث كتبت تدوينةً على حسابها في “فيسبوك”، جاء فيها: ” سقوط أنيسة في استفتاء أحمد موسى. لو عملوا استفتاء في قفص النسانيس في حديقة حيوانات نائية على تلك الطفرة الجينية، لما زادت النتائج عن 1% وستكون النتيجة بسبب اصابة بعض النسانيس باضطراب عقلي”.

وتابعت: “ومع كل مساخر الانقلاب الذي حول مصر إلى نكتة, فمازال بإمكان مصر أن تفخر بتقدمها العلمي في الهندسة الوراثية وتقديم عينات ناتجة عن دمج جينات النسانيس والتيوس والسناجب كأحمد موسى واخته أنيسة”.



كان موسى المعروف عنه تصريحاته المثيرة للجدل والمؤيدة للنظام كتب تغريدة على صفحته عبر موقع “تويتر”.. ” ما نستغناش عنك ياريس”، قبل أن يرفقها: “#استطلاع_رأي | هل تؤيد ترشح الرئيس #السيسي لفترة رئاسية ثانية؟”، وشارك في الاستطلاع حتى الآن، 8915 من رواد تويتر.

وأعلن السيسي، الثلاثاء الماضي، عن نيته في الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، حال «أراد المصريين ذلك».

وقال تقرير لوكالة أسوشيتد برس إن نتائج الاستطلاع على صفحة الإعلامي أحمد موسى حول ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، والذي أظهرت تراجعا في شعبية السيسي، دفع “موسى” للهروب من “تويتر”، واصفاً الاستطلاع بأنه “فشل ذريع”.