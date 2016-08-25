قال صحيفة “نيويورك تايمز”، إن المتنافسين في سباق الرئاسة الأميركية الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون لا يتوافقان في كثير من الأمور، لكن السعودية قد تكون الاستثناء.

وفي مقال نشرته الصحيفة قال إنّ “كلينتون استنكرت دعم السعودية للمدرسة الراديكالية والمساجد المنتشرة حول العالم والتي وضعت الكثير من الشباب في مسار التطرف، ووصف ترامب السعودية بأنها أكبر الممولين للإرهاب في العالم”.

وأضافت الصحيفة أن “فرح باندث الدبلوماسية الأولى التي خدمت مبعوثة إلى المجتمعات المسلمة حول العالم، زارت 80 بلدا وخلصت إلى أن التأثير السعودي دمر التقاليد الإسلامية السمحة، وكتبت العام الماضي أن السعودية إن لم تتوقف عن ما تفعله الآن، يجب أن تخضع لعقوبات دبلوماسية واقتصادية وثقافية”.

وتطرقت الصحيفة إلى ما قاله الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز فريد زكريا عن أن “السعودية خلقت وحشا في العالم الإسلامي”.

وتذهب الصحيفة إلى القول إن “من البديهي القول إن تصدير السعودية للفكر المتزمت المتعصب الأبوي الأصولي من الإسلام، والمعروف بالوهابية أشعل فتيل التطرف في العالم، وأسهم في انتشار الإرهاب”.