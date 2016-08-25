كشف أكبر موقع جنسي في العالم، عن جنسيات المشاهدين للموقع من النساء واحتلت النساء المصريات المرتبة رقم 16 عالميا فى مشاهدة الأفلام الإباحية.

وتصدرت نساء الفيليبين القائمة التي تضم احصائيات بساعات ونسب المشاهدة فى 29 دولة، ليس بينها أي دولة عربية خليجية حيث تحظر هذه المواقع من على شبكات الانترنت، وفقا لتقرير نشرته مجلة “هفنجنتون بوست”.

وقال الموقع الجنسي، إنه فعل ذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي ولمعرفة الرغبات الجنسية للنساء في أنحاء العالم(!) فيما يتصل بالشرق الأوسط، أظهر الموقع إن الممارسات الجنسية بين النساء كانت مطلوبة في مصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق والإمارات، وهناك مقاطع فيديو لشباب عرب كانت مطلوبة في دول كليبيا والمغرب، فيما يبحث الأتراك عن المراهقات.