“وطن” كشفت مصادر دبلوماسية خليجية في العاصمة البريطانية لندن، أن دولة قطر رفضت إستقبال مسؤول كبير في الديوان الملكي الأردني، في إطار زيارة لكسر الجمود السياسي بين البلدين في ظل قطيعة ملموسة على مستوى الاتصالات السياسية منذ فترة.

وقالت المصادر الدبلوماسية، بأن عمان استشعرت ما وصفته بـ”المزاج القطري” تجاه إمكانية استقبال الدكتور عبدالله وريكات، المبعوث الملكي الأردني الذي كان يقوم بزيارة لدولة الإمارات، مشيرة المصادر إلى أن التجاوب القطري كان ضعيفا وغير راغب باستقباله، دون رفض رسمي، وفقا لما نقله موقع “رأي اليوم”.

ولفتت المصادر إلى ان الهدف من الزيارة كان إكمال المفاوضات مع دول الخليج بمناسبة قرب تحديد مصير المنحة الخليجية وتبديد الجمود، إلا المحاولة بائت بالفشل، على حد قوله.

يذكر ان العلاقات الأردنية- القطرية، شهدت برودا وصل إلى درجة التجمد أحيانا، وذلك على إثر تبني المملكة الأردنية الهاشمية الموقف الخليجي ضد قطر، في مارس/آذار 2014، حينما سحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين سفرائهم من العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب مصادر قطرية، فإن ما حدث هو شأن خليجي بحت، ما كان للأردن ان يكون طرفا فيه