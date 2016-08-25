قال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية في مصر إن النقابة لا تعلم بحفل المطربة Diana King الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.

وأكد رمضان أن 6IX Degrees هو من أشهر اماكن السهر بالساحل الشمالي ومعروف عنهم أنهم دائما يحضرون مطربين أجانب، وعن منع المطربة Diana King مثلما تم مع المطرب الأنجليزي ألتون جون قال” كل شخص حر فيما يفعله، المهم ما يقدمه على المسرح واأنه لا يعرض شي مخل بالآداب العامة وقوانين الدولة وقوانين النقابة”. وفق ما نقلت عنه موقع “دوت مصر”.

وكان 6IX Degrees أحد أشهر حفلات الساحل الشمالي أعلن عن اقامة حفل للمطربة Diana King الجاميكية، والتي أعلنت أنها مثلية الجنس، ومن المقرر أن تحيي الحفل في الـ26 من شهر أغسطس الجاري غدا – الجمعة – بالساحل الشمالي ويشاركها الحفل الـDj lyon avakian، وأيضا الراقصة مايا مغربي.