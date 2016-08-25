أحدثت رسالة معلمة، إلى آباء تلاميذ مدرسة في تكساس، ضجة كبيرة في الولاية، بعد أن ألغت تماما الواجبات المدرسية للأطفال.

فقد وجهت المعلمة براندي يونغ رسالة غير عادية إلى عائلات تلاميذها تقول فيها “ابتداء من يوم الاثنين لن تكون هناك واجبات منزلية يقوم بها التلاميذ هذه السنة”.

وفي المقابل، طلبت المُدرّسة من الآباء أن يقضوا مزيدا من الوقت مع أبنائهم، من أجل القيام بأنشطة تساعد على نجاحهم في المدرسة.

وتقترح المُدرسة براندي يونغ أن يعوض الآباء الواجبات المنزلية بأربع خطوات عملية، وهي اللعب خارج البيت معهم بعد العودة من المدرسة، وقراءة الكتب معهم، إضافة إلى حضور كل أفراد الأسرة خلال العشاء ودفع الأطفال إلى النوم باكرا.

الرسالة التي نُشرت على موقع فيسبوك:

وقد لاقت رسالة المُدرسة براندي إعجابا كبيرا من قبل رواد موقع فيسبوك، بعد أن نشر أحد الآباء نسخة منها على صفحته. وقام أكثر من 72 ألف شخص بمشاركتها.