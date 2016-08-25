أحدث استطلاع للرأي أجراه الاعلامي المصري المؤيد للنظام أحمد موسى صدمة كبيرة لشخصه بعدما رفض “73%” من المشاركين في الاستطلاع على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ترشح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، فيما وافق 27% على ترشحه لفترة ثانية.

وكتب موسى المعروف عنه تصريحاته المثيرة للجدل والمؤيدة للنظام تغريدة على صفحته عبر موقع “تويتر”.. ” ما نستغناش عنك ياريس”، قبل أن يرفقها: “#استطلاع_رأي | هل تؤيد ترشح الرئيس #السيسي لفترة رئاسية ثانية؟”، وشارك في الاستطلاع حتى الآن، 8915 من رواد تويتر.

وأعلن السيسي، الثلاثاء الماضي، عن نيته في الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، حال «أراد المصريين ذلك».

وقال السيسي، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: «لا يمكن أبداً ألا أتجاوب مع إرادة المصريين. أنا رهن إرادة الشعب المصري، ولو كانت إرادة المصريين هى أن أخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، سأفعل ذلك».

ويعد ذلك هو أول اعلان مباشر من قبل السيسي عن خوضه السباق الرئاسي للفترة الثانية، ويأتي الإعلان بعد هجوم شنته وسائل إعلام غربية على سياسات السيسي وحملته نتائج الفشل الاقتصادي والسياسي في مصر كان على رأسها ملف الايكونوميست عن خراب مصر.