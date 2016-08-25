أطلق الفنان المغربي الشهير سعد المجرد أغنيته الجديدة بعنوان “غلطانة”, محققة في ظرف دقائق معدودة من نشرها مساء الخميس آلاف المشاهدات.

المغني المغربي صاحب الأغنية الأشهر عربيًا في موقع اليوتيوب “أغنية المعلم التي وصلت إلى 378 مليون مشاهدة”، كان قد أعلن قبل أيام عن أغنية جديدة سيطرحها في قناته على اليوتيوب، وتأتي غلطانة بعد أسابيع قليلة من أغنية “أنا ماشي ساهل” التي وصلت إلى 51 مليون مشاهدة.

وأخرج اغنية غلطانة أمين الرواني، بينما قام بتوزيعها وكتب كلماتها ووضع ألحانها جلال الحمداوي، وهي من إنتاج سعد المجرد، ولم يذكر كليب الأغنية المدينة التي احتضنت تصويرها غير عبارة “الصحراء المغربية”.