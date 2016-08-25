نشرت يمولها القيادي الفتحاوي المفصول والهارب صورة زوجته د. على غلافها واصفة اياها بـ “نهر الخير”.

 

يشار ان دحلان يمتلك إمبراطورية إعلامية يمولها من اختلاسات بالملايين من الدولارات من أموال الشعب الفلسطيني قبل هروبه من حيث يعمل مستشارا لولي عهد أبوظبي وتعمل هذه المواقع التي يمولها على الترويج له والتلميع لصورته.

 

وتشرف على عدة مشاريع خيرية في حيث تسهل السلطات المصرية دخولها عبر معبر رفح المغلق بوجه الغزاويين وكذلك ترحب بها حركة “” العدوة الأولى لدحلان وتسهل مهمتها.

 

ويشير البعض ان الأعمال الخيرية التي تقوم بها زوجة دحلان تهدف إلى زيادة شعبية زوجها المتهم باختلاسات واغتيال العديد من الشخصيات الفلسطينية. وتقدم الإمارات الدعم لدحلان وزوجته بعد أن أوقفت نحو ٥٠٠ مليون دولار كانت تقدمهم سنويا للسلطة الفلسطينية بعد رفض رئيسها محمود عباس التصالح مع دحلان بناء على رغبة إماراتية