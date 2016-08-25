نشرت مجلة يمولها القيادي الفتحاوي المفصول والهارب محمد دحلان صورة زوجته د. جليلة دحلان على غلافها واصفة اياها بـ “نهر الخير”.

يشار ان دحلان يمتلك إمبراطورية إعلامية يمولها من اختلاسات بالملايين من الدولارات من أموال الشعب الفلسطيني قبل هروبه من الإمارات حيث يعمل مستشارا لولي عهد أبوظبي وتعمل هذه المواقع التي يمولها على الترويج له والتلميع لصورته.

وتشرف زوجة دحلان على عدة مشاريع خيرية في قطاع غزة حيث تسهل السلطات المصرية دخولها عبر معبر رفح المغلق بوجه الغزاويين وكذلك ترحب بها حركة “حماس” العدوة الأولى لدحلان وتسهل مهمتها.

ويشير البعض ان الأعمال الخيرية التي تقوم بها زوجة دحلان تهدف إلى زيادة شعبية زوجها المتهم باختلاسات واغتيال العديد من الشخصيات الفلسطينية. وتقدم الإمارات الدعم لدحلان وزوجته بعد أن أوقفت نحو ٥٠٠ مليون دولار كانت تقدمهم سنويا للسلطة الفلسطينية بعد رفض رئيسها محمود عباس التصالح مع دحلان بناء على رغبة إماراتية