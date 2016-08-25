سخر الكاتب الصحفي، ورئيس تحرير صحيفة “المصريون”، من الإعلامي الموالي لنظام السيسي، أحمد موسى، بسبب استفتاء اجراه الاخير عبر “تويتر”.

وقال سلطان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” الإعلامي الموالي للنظام أحمد موسى يجري استفتاء على صفحته: هل تؤيد ترشح السيسي لفترة ثانية ، 77% قالوا لا ، له حق السيسي الفار يلعب في عبه “.

الإعلامي الموالي للنظام أحمد موسى يجري استفتاء على صفحته: هل تؤيد ترشح السيسي لفترة ثانية ، 77% قالوا لا ، له حق السيسي الفار يلعب في عبه 🙂 — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 25, 2016

وكان موسى قد أجرى استفتاء عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، حول إن كان التابعين يؤيدون ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وكانت النتيجة صادمة وعلى خلاف ما توقع، حيث صوت 20% بنعم، فيما اعترض على ترشح السيسي 80%، من أصل 18840 مشترك في الاستفتاء.