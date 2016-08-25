استنكر المفكر الكويتي، الدكتور عبدالله النفيسي، حالة “التفرق” الذي تعيشه دول مجلس التعاون الخليجي، محذرا من ان الشعوب ستدفع ثمن ذلك غاليا.

وقال النفيسي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هذا التفرق الذي تعيشه دول مجلس التعاون الخليجي سندفع ثمنه غاليا نحن الشعوب في المراحل القادمة. ( الإتحاد ) بيننا وسيله فعاله لصد الأخطار .”

هذا التفرق الذي تعيشه دول مجلس التعاون الخليجي سندفع ثمنه غاليا نحن الشعوب في المراحل القادمه. ( الإتحاد ) بيننا وسيله فعاله لصد الأخطار . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 25, 2016

ولتوحيد الرؤية حول إنشاء “الاتحاد الخليجي، قال النفيسي: ” المؤسسات التشريعية في دول التعاون ( مجالس الأمه والشورى) يجب أن تلتقي لتوحيد الرؤية حول ( الإتحاد) ووضع ( وثيقة) تأسيسية له ومن شذ فليشذ .”

وانتقد النفيسي عدم إدخال دول مجلس التعاون الخليجي اليمن كعضو فيه، قائلا: ” صدقوني لو كان اليمن عضو في مجلس التعاون لما كانت هذه الحرب ولما تجرأت إيران على صناعة ميليشيا( الحوثي) تتحدى الدولة وتنقلب عليها.”

واختتم النفيسي تغريداته بالتنبيه من السياسة التي تنتهجها إيران في الدول العربية، قائلا: “مشروع إيران في المنطقة مشروع ميليشيات وليس دول مدنيه مستقرة . أنظر الحراك الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن كأمثله”