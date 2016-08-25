أثار رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي اعجاب السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون واصفا اياه بالشجاع, مثمنا مطالبته بضرورة حدوث تحول داخل الإسلام، وموقفه تجاه المسيحيين.

وفي تصريحات لبولتون أوردها موقع بريتبارت نيوز الأمريكي، تطرق الدبلوماسي الشهير إلى ما وصفه بدعوة العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس السيسي لإحداث عملية تحول داخل الإسلام.

وطالب بولتون بضرورة تقديم الدعم لتلك المبادرات في مواجهة ما وصفه بـ “الحرب الأهلية”.

بولتون، زميل معهد “أمريكان إنتربرايز”، أشاد بالرئيس السيسي لـ” امتلاكه شجاعة كافية مكنته قبل عامين للذهاب إلى الكاتدرائية وحضور قداس عيد الميلاد، وقوله: “كلنا كمصريين معا”.

ورأى بولتون أن تصريحات السيسي استهدفت انتقادات ضمنية لجماعة الإخوان المسلمين.

واستنكر الدبلوماسي الأمريكي إطلاق مصطلحات مثل “الذئاب المنفردة” أو “الإرهابيون ذاتيو التطرف” معتبرا أن ذلك يمثل تبريرا للهجمات الإرهابية، وتصويرها وكأنها “عمل عفوي”.

وأضاف بولتون أن إستراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقضاء على داعش أثبتت فشلها، إذ أنها تعتمد على التدرج، رغم أن الأمر يستوجب تدمير التنظيم بأسرع ما يمكن.

وانتقد السفير الأمريكي السابق الاتفاق النووي مع إيران، واصفا إياه بأنه “الترضية الأسوأ في التاريخ الأمريكي”