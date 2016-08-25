تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرد فعل الأجانب عند مشاهدتهم نجوم مصر على إنستجرام، واستعرضت التجربة رأي هؤلاء الشباب في عدد من النجوم، مثل عمرو يوسف ورامز جلال وأحمد السقا وتامر حسني وعمرو دياب.

وبالنسبة لأحمد السقا، أكدوا حبه الشديد للخيول، وأجمعوا بأنه يستحق لقب “جيمس بوند” الشرق الأوسط .

أما رامز جلال فقالوا إنه مجنون ومخيف قليلا وإن لديه شخصية فريدة، وأصيبوا بالدهشة عندما علموا أن تامر حسني لديه 9 ألبومات واعتبره البعض أنه مدمن نشر مقاطع الفيديو له على “إنستجرام”.