أظهر مقطع فيديو، صوره أحد الأشخاص من وراء نافذة مطعم، لحظات مروعة لتدمير إعصار عنيف لمقهى ستار بوكس في ولاية إنديانا الأمريكية.

وتظهر الأمطار الغزيرة وهي تنهمر والرياح العاتية تعصف بالمكان، وتطاير الحطام خارج المطعم قبل أن ينطفئ التيار الكهربائي ما دفع مصور الفيديو للاقتراب من النافذة ليحظى برؤية أوضح.

وسرعان ما انهار مقهى ستار بوكس وتحول إلى حطام وسط صيحات الذعر من المتواجدين داخل المطعم قبل أن يدوي صوت الرعد في المكان.

وكانت العديد من العواصف الرعدية وأكثر من خمس أعاصير عنيفة ضربت وسط ولاية إنديانا الأمريكية يوم الأربعاء الماضي ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من المنازل في الولاية.