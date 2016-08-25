في تسجيل فيديو جديد، أطل زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري، دعا فيه “سنة” العراق إلى الدخول “في حرب عصابات طويلة”، ضد الجيش العراقي الذي وصفه “بالجيش الصفوي”، وذلك بعد تمكنه من انتزاع الكثير من الأراضي القريبة من معقله الرئيس بالموصل.

وبحسب وكالة “رويترز”، فقد دعا الظواهري أهل السنة في العراق ألا يستسلموا لمجرد سقوط المدن في يد “الجيش الصفوي الشيعي” ،في إشارة إلى الجيش العراقي، مطالبا إياهم بأن يعيدوا “تنظيم أنفسهم في حرب عصابات طويلة ليهزموا الاحتلال الصفوي الصليبي الجديد لمناطقهم كما هزموه من قبل.”

وشنّ الظواهري هجوما عنيفا على زعيم تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، متهما إياه بإعطاء دولة الملالي الإيرانية والحكومة العراقية التابعة لها، الحجة لإبادة اهل السنة، بسبب تفسيره المتشدد للإسلام وسفكه للدماء دون أدنى حرمة لها.

كما دعا الظواهري من وصفهم بأبطال الإسلام من مجاهدي الشام (دون ان يسمهم) على معاونة إخوانهم في العراق على إعادة تنظيم أنفسهم لأن معركتهم واحدة، على حد قوله.

وكانت “جبهة النصرة”(فرع تنظيم القاعدة في سوريا)، التي تزعمها أبو محمد الجولاني، قطعت علاقاتها بالقاعدة الشهر الماضي واتخذت اسما جديدا هو “جبهة فتح الشام”.

يذكر أن خطاب أيمن الظواهري، زعيم تنظيم “القاعدة”، جاء في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استعادة منطقة القيارة النفطية على بعد 60 كيلومترا جنوب الموصل، من أيدي تنظيم “داعش”.