في واقعة غريبة وبعيدة كل البعد عن المنطق، ربط المرجع الشيعي الإيراني الكبير، آية الله العظمى ناصر مكارم شيرازي، تدني مستوى الطلاب الدراسي للطلاب في إيران باستخدامهم لتطبيق “تلغرام”، زاعما ان التطبيق يشكل سببا رئيسيا في انتشار ظاهرة زنا المحارم في بلاده.

وقال شيرازي، ان تطبيق “تلغرام”، يمثل السبب الرئيس لتراجع المستوى الدراسي بين الطلاب الإيرانيين بنسبة 80%، متهما إياه وباقي شبكات التواصل الاجتماعي، بلعب دورٍ محوريّ في العلاقات غير الشرعية بين الجنسين في إيران، وبالاخص “زنا المحارم”، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية.

ودعا شيرازي الحكومة الإيرانية لوضع حد لما سماها بـ”المأساة”، لافتا الى أن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي يمضون بين 5 إلى 9 ساعات من وقتهم لاستخدام تطبيق “تلغرام” يومياً.

ولا يمكن اعتبار مثل هذه الأسباب منطقية في دولة مثل إيران، التي تفرض قيودا كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لأسباب امنية بحتة لا علاقة لها بالبعد الاجتماعي الذي يدعيه شيرازي.

يذكر ان إيران، اعلنت قبل أيام، أنها تسعى إلى نقل خوادم تطبيق “تلغرام” الذي يستخدمه أكثر من 15 مليون مواطن إيراني إلى داخل البلاد من خلال التفاوض مع هذه الشركة، وسط قلق من منظمات حقوق الإنسان حول تشديد الرقابة على المواطنين وإمكانية التجسس على الناشطين عبر هذا التطبيق الذي يحظى بشعبية واسعة داخل البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن المدیر العام لشركة “افرانت” لخدمات الإنترنت فریدون قاسم زادة، قوله إن مفاوضات تجري مع “تلغرام” لنقل خوادمها إلى إيران كما أن غوغل ومایكروسوفت تسعی إلى إدخال خوادمها إلى داخل البلاد”، على حد تعبيره.